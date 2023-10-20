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السعودية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع عدد من الدول الآسيوية

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الجمعة، مع السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما عقد ولي العهد لقاءات منفصلة، مع زعماء عدد من الدول الآسيوية، على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وفي السياق ذاته، استعرض الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء مملكة تايلاند سيريتا تافيسين، أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.
كما بحث مع رئيس جمهورية تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض ولي العهد مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما استعرض ولي العهد مع رئيس وزراء مملكة كمبوديا الدكتور هون مانيت، آفاق العلاقات بين البلدين.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

MENAFN20102023000089011017ID1107278803

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