Sunday, 22 October 2023 11:41 GMT

تراجع وول ستريت يدفع الأسهم اليابانية لإغلاق منخفض

10/20/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اغلق مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة الجمعة على تراجع بعد انخفاض كبير في بورصة وول ستريت، مسجلة خسائر أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54% إلى 31259 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.2%.

أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%.

وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% للمرة الأولى منذ 20 يوليو 2007.


أ ش أ

MENAFN22102023000202011048ID1107278801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث