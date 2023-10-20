تراجع وول ستريت يدفع الأسهم اليابانية لإغلاق منخفض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اغلق مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة الجمعة على تراجع بعد انخفاض كبير في بورصة وول ستريت، مسجلة خسائر أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54% إلى 31259 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.2%.
أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%.
وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% للمرة الأولى منذ 20 يوليو 2007.
أ ش أ
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