تراجع وول ستريت يدفع الأسهم اليابانية لإغلاق منخفض

MENAFN - Al-Borsa News) اغلق مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة الجمعة على تراجع بعد انخفاض كبير في بورصة وول ستريت، مسجلة خسائر أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54% إلى 31259 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 3.2%.

أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%.

وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% للمرة الأولى منذ 20 يوليو 2007.





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