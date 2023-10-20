تراجع كبير لمبيعات التجزئة في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال سبتمبر الماضي، فيما يؤجل بريطانيون عمليات شراء الملابس لفصل الخريف في ظل الطقس الدافئ.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الصادرة اليوم الجمعة العشرين من أكتوبر، تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 0.9% الشهر الماضي على أساس شهري، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.4% في أغسطس ، ومقابل توقعات تراجعها بنحو 0.2%.

وانخفضت مبيعات الملابس بنحو 1.6%، فيما تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 2.3%، وأرجع مكتب الإحصاءات تلك الانخفاضات إلى الضغوط المستمرة ذات الصلة بتكاليف المعيشة.





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