تراجع كبير لمبيعات التجزئة في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال سبتمبر الماضي، فيما يؤجل بريطانيون عمليات شراء الملابس لفصل الخريف في ظل الطقس الدافئ.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الصادرة اليوم الجمعة العشرين من أكتوبر، تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 0.9% الشهر الماضي على أساس شهري، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.4% في أغسطس ، ومقابل توقعات تراجعها بنحو 0.2%.
وانخفضت مبيعات الملابس بنحو 1.6%، فيما تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 2.3%، وأرجع مكتب الإحصاءات تلك الانخفاضات إلى الضغوط المستمرة ذات الصلة بتكاليف المعيشة.
أ ش أ
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