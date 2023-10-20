واردات النفط الروسية إلى الهند تتضاعف في أبريل إلى سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت روسيا إمداداتها النفطية إلى الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للمواد الهيدروكربونية في العالم، بأكثر من الضعف، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وفقا للبيانات التي قدمتها صحيفة“إيكونوميك تايمز” الهندية.
واستوردت الهند في المتوسط 1.76 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بالإمدادات في نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل روسيا حاليا 40% من واردات النفط الهندية. ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط أدى إلى انخفاض حصة أوبك في إجمالي واردات الهند“إلى أدنى مستوياتها في 22 عاما”.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند من العراق والسعودية انخفضت 12% ونحو 23% إلى 928 ألف برميل يوميا و607 ألف و500 برميل يوميا على التوالي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر.
أ ش أ
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