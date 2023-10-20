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واردات النفط الروسية إلى الهند تتضاعف في أبريل إلى سبتمبر

10/20/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت روسيا إمداداتها النفطية إلى الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للمواد الهيدروكربونية في العالم، بأكثر من الضعف، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وفقا للبيانات التي قدمتها صحيفة“إيكونوميك تايمز” الهندية.

واستوردت الهند في المتوسط 1.76 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بالإمدادات في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل روسيا حاليا 40% من واردات النفط الهندية. ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط أدى إلى انخفاض حصة أوبك في إجمالي واردات الهند“إلى أدنى مستوياتها في 22 عاما”.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من العراق والسعودية انخفضت 12% ونحو 23% إلى 928 ألف برميل يوميا و607 ألف و500 برميل يوميا على التوالي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر.


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