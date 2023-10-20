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التضخم في المغرب يبلغ 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر

10/20/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند 4.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة مع خمسة بالمئة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري.


رويترز

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