التضخم في المغرب يبلغ 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند 4.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة مع خمسة بالمئة في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري.
رويترز
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