150.8% نموا بأرباح مصر تكافلى ممتلكات نهاية يونيو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت جمعيتا شركة“مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات” العادية وغير العادية؛ القوائم المالية للشركة عن العام المالى الماضى.

وقال أحمد مرسى العضو المنتدب للشركة، إن المؤشرات المالية للعام المالى الماضى 2022/2023 أظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح 34.2 مليون جنيه مقابل 13.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه بمعدل نمو 150.8%.

وأضاف مرسى، أن فائض النشاط التأميني بلغ نحو 32.2 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل نحو 9.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بمعدل نمو 225.1%.

ووفقا لمرسى، بلغت الأقساط المباشرة نهاية يونيو الماضى نحو 418.2 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه نهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 37.1%.

فى المقابل؛ بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة عن السنة المالية المنتهية يونيو الماضى نحو 98.5 مليون جنيه مقابل نحو 83.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022.

ويضم هيكل مساهمي شركة مصر للتأمين ممتلكات ومسئوليات – ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط التأمينات التكافلية، كلا من:“مصر القابضة للتأمين” بحصة 40%، و”مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20%، و”مصر لإدارة الأصول العقارية” بحصة 20%، و”صندوق مصر للاستثمار والتمويل” و”الشركة القابضة للأدوية” بحصة 10% لكل منهما.