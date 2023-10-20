150.8% نموا بأرباح مصر تكافلى ممتلكات نهاية يونيو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت جمعيتا شركة“مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات” العادية وغير العادية؛ القوائم المالية للشركة عن العام المالى الماضى.
وقال أحمد مرسى العضو المنتدب للشركة، إن المؤشرات المالية للعام المالى الماضى 2022/2023 أظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح 34.2 مليون جنيه مقابل 13.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه بمعدل نمو 150.8%.
وأضاف مرسى، أن فائض النشاط التأميني بلغ نحو 32.2 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل نحو 9.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بمعدل نمو 225.1%.
ووفقا لمرسى، بلغت الأقساط المباشرة نهاية يونيو الماضى نحو 418.2 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه نهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 37.1%.
فى المقابل؛ بلغت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة عن السنة المالية المنتهية يونيو الماضى نحو 98.5 مليون جنيه مقابل نحو 83.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022.
ويضم هيكل مساهمي شركة مصر للتأمين ممتلكات ومسئوليات – ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط التأمينات التكافلية، كلا من:“مصر القابضة للتأمين” بحصة 40%، و”مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20%، و”مصر لإدارة الأصول العقارية” بحصة 20%، و”صندوق مصر للاستثمار والتمويل” و”الشركة القابضة للأدوية” بحصة 10% لكل منهما.
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