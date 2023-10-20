تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين تقترب من 920 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 919.97 مليار يوان (حوالي 128 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم (الجمعة).
وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)ان وزارة التجارة الصينية اكدت هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن تلك الفترة شهدت تأسيس 37814 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 32.4 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 12.8 بالمئة.
وكشفت بيانات صادرة عن الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 121.7 بالمئة و116.9 بالمئة و109.2 بالمئة على التوالي.
أ ش أ
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