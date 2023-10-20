تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين تقترب من 920 مليار يوان

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 919.97 مليار يوان (حوالي 128 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم (الجمعة).

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)ان وزارة التجارة الصينية اكدت هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن تلك الفترة شهدت تأسيس 37814 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 32.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 12.8 بالمئة.

وكشفت بيانات صادرة عن الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 121.7 بالمئة و116.9 بالمئة و109.2 بالمئة على التوالي.





أ ش أ