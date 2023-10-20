3.4 تريليون درهم رسملة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة جاوزت 7.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 4.91 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.76 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 134 ألف صفقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.41 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.773 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و637.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9072.94 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9306.51 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3751.57 نقطة.
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