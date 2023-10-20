3.4 تريليون درهم رسملة الأسهم المحلية بالإمارات في ختام الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة جاوزت 7.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 4.91 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.76 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 134 ألف صفقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.41 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.773 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و637.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9072.94 نقطة، فيما أقفل مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9306.51 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3751.57 نقطة.