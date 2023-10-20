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ارتفاع مبيعات ((هيونداي)) و((كيا)) في أوروبا في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 3.5%

10/20/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“هيونداي موتور” وشركة“كيا” التابعة لها اليوم الجمعة إن مبيعاتهما من السيارات في أوروبا ارتفعت بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بفضل زيادات مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) ان الشركتان باعت ما مجموعه 850,965 سيارة في أوروبا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 3.5% من العام السابق، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات.

وارتفعت مبيعات“هيونداي” بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت مبيعات“كيا” بنسبة 5.1%.

ومع ذلك، انخفضت حصة السوق الأوروبية لشركتي“هيونداي” و”كيا” بنسبة 1.1% عن العام الماضي، وفقا للشركتين.

وأشارت الشركتان إلى أن زيادة مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات أدت إلى نمو المبيعات الإجمالي خلال هذه الفترة. وباعت“هيونداي” 100,379 سيارة من طراز“توسان”، بينما باعت“كيا” 119,141 سيارة من طراز“سبورتاج” خلال هذه الفترة.

وقالت الشركتان إن مبيعات السيارات الكهربائية المشتركة زادت بنسبة 3.9%، حيث باعت“كيا” 30,168 سيارة من طراز“Niro EV” و29,026 سيارة من طراز“EV6”.


أ ش أ

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