مكاسب قوية للبورصة المصرية الإسبوع الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الإسبوع الماضي، بلغت 121 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.473 مليار جنيه مقابل 1.352 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 8.9%.

وقفز مؤشر /إيجي اكس 30/ الرئيسي بنسبة 8.07% ليبلغ مستوى 21616.6 نقطة وهو أعلى إغلاق إسبوعي له في تاريخه، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 5.73% ليصل إلى مستوى 3919.11 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ والذى حقق زيادة بلغت 7.1% ليبلغ مستوى 5945.97 نقطة.

وارتفعت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع لتبلغ 235.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 4.168 مليون ورقة على 577 ألف عملية وذلك مقارنة بنحو 188.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.919 مليون ورقة منفذة على 366 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.





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