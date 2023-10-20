مكاسب قوية للبورصة المصرية الإسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الإسبوع الماضي، بلغت 121 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.473 مليار جنيه مقابل 1.352 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 8.9%.
وقفز مؤشر /إيجي اكس 30/ الرئيسي بنسبة 8.07% ليبلغ مستوى 21616.6 نقطة وهو أعلى إغلاق إسبوعي له في تاريخه، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 5.73% ليصل إلى مستوى 3919.11 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ والذى حقق زيادة بلغت 7.1% ليبلغ مستوى 5945.97 نقطة.
وارتفعت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع لتبلغ 235.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 4.168 مليون ورقة على 577 ألف عملية وذلك مقارنة بنحو 188.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.919 مليون ورقة منفذة على 366 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
أ ش أ
MENAFN22102023000202011048ID1107278793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.