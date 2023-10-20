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1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

10/20/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الجمعة أكثر من 1.1 مليار درهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 892.2 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 562.31 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.89 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.41 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 76.89 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 110.52 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم.


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