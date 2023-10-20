1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الجمعة أكثر من 1.1 مليار درهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 892.2 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 562.31 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.89 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.41 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 76.89 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 110.52 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم.
أ ش أ
MENAFN22102023000202011048ID1107278792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.