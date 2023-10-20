السكك الحديد الصينية تشهد نقل 1.15 مليار راكب خلال الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت السكك الحديد الصينية تسيير 1.15 مليار راكب خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 11.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حسبما ذكر الشركة المشغلة للسكك الحديد في البلاد اليوم (الجمعة).
وقالت شركة مجموعة السكك الحديد الصينية المحدودة في بيان اوردته وكالة انباء الصين“شينخوا” إنه تم تسيير ما يقرب من 20.1 مليون رحلة ركاب عبر السكك الحديد يوم 29 سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي.
ومن أجل تلبية الطلب القوي على السفر خلال الربع الثالث من العام الجاري، عملت الصين على زيادة سعة السكك الحديد عبر تشغيل المزيد من القطارات.
واستُخدم حوالي 10169 قطار ركاب يوميا خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 13.9 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2019.
أ ش أ
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