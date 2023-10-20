السكك الحديد الصينية تشهد نقل 1.15 مليار راكب خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت السكك الحديد الصينية تسيير 1.15 مليار راكب خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 11.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حسبما ذكر الشركة المشغلة للسكك الحديد في البلاد اليوم (الجمعة).

وقالت شركة مجموعة السكك الحديد الصينية المحدودة في بيان اوردته وكالة انباء الصين“شينخوا” إنه تم تسيير ما يقرب من 20.1 مليون رحلة ركاب عبر السكك الحديد يوم 29 سبتمبر الماضي، وهو رقم قياسي.

ومن أجل تلبية الطلب القوي على السفر خلال الربع الثالث من العام الجاري، عملت الصين على زيادة سعة السكك الحديد عبر تشغيل المزيد من القطارات.

واستُخدم حوالي 10169 قطار ركاب يوميا خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 13.9 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2019.





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