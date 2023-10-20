واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات صينية لتوريدها مواد لصناعة الصواريخ الباليستية الباكستانية

MENAFN - Al-Borsa News) أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة كيانات في الصين على قائمة العقوبات لتوريدها مواد مستخدمة في بناء الصواريخ الباليستية الباكستانية.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال اتخاذ إجراءات لتعطيل شبكات المشتريات التي تدعم أنشطة الانتشار المثيرة للقلق.

وأدرجت وزارة الخارجية شركة“جنرال تكنولوجي” المحدودة وشركة“بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة” وشركة“تشانغتشو أوتيك كمبوزيت” المحدودة لمشاركتها أو محاولة انخراطها في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة) أو تشكل خطر المساهمة ماديًا في ذلك بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر أو الحصول عليها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان.

وعملت شركة شركة جنرال تكنولوجي المحدودة على توريد مواد النحاس التي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية وفي إنتاج غرف الاحتراق بينما عملت شركة بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة على توريد الآلات التي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها من خلال نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ. وعملت تشانغتشو أوتيك كمبوزيت المحدودة منذ عام 2019 على توريد موارد تدخل في تطبيقات في أنظمة الصواريخ.

وتُظهر إجراءات اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل العمل ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنشطة الشراء المرتبطة بها أينما حدث ذلك- وفقا للبيان.





أ ش أ



