عضو بالفيدرالي: لن تخفّض الفائدة قبل أواخر عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا“رافائيل بوستيك” الجمعة، إن البنك المركزي في الولايات المتحدة قد لا يخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.
وفي مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” سُئل“بوستيك” عن الموعد الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فأجاب:“عندما نقترب حقاً من 2%، لذلك أود أن أقول أواخر عام 2024”.
وقال“بوستيك” إنه لا يعتقد أن التخفيض الأول للفائدة سيأتي قبل منتصف العام المقبل على أقرب تقدير، مضيفًا:“علينا أن نقترب كثيرًا من 2% (هدف الفيدرالي للتضخم) قبل أن نفكر في أي تخفيف لموقفنا”.
وذكر أن اتصالاته تخبره بأن“التباطؤ الاقتصادي قادم”، قائلًا إن التضخم ينخفض كثيرًا لكن الاقتصاد الأوسع يتمتع بالمرونة، مضيفًا أنه يتوقع تباطؤًا وليس ركودًا ويرى عودة التضخم إلى هدف 2%.
وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، قال“بوستيك” إنه لا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في هذه الدورة.
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