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عضو بالفيدرالي: لن تخفّض الفائدة قبل أواخر عام 2024

10/20/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا“رافائيل بوستيك” الجمعة، إن البنك المركزي في الولايات المتحدة قد لا يخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” سُئل“بوستيك” عن الموعد الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فأجاب:“عندما نقترب حقاً من 2%، لذلك أود أن أقول أواخر عام 2024”.

وقال“بوستيك” إنه لا يعتقد أن التخفيض الأول للفائدة سيأتي قبل منتصف العام المقبل على أقرب تقدير، مضيفًا:“علينا أن نقترب كثيرًا من 2% (هدف الفيدرالي للتضخم) قبل أن نفكر في أي تخفيف لموقفنا”.

وذكر أن اتصالاته تخبره بأن“التباطؤ الاقتصادي قادم”، قائلًا إن التضخم ينخفض كثيرًا لكن الاقتصاد الأوسع يتمتع بالمرونة، مضيفًا أنه يتوقع تباطؤًا وليس ركودًا ويرى عودة التضخم إلى هدف 2%.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، قال“بوستيك” إنه لا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في هذه الدورة.


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