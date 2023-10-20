الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 7 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية لدى إغلاق اليوم الجمعة وسجلت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، إذ أدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات الحكومية وتقارير أرباح مخيبة للآمال إلى ضغوط على الأسهم عالية المخاطر.
وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضا 1.4%.
وتراجع المؤشر 3.4% خلال الأسبوع، إذ غذت المخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر في غزة القلق حيال انقطاع إمدادات النفط، مع استمرار توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما أثر على المعنويات.
أ ش أ
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