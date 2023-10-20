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الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 7 أشهر

10/20/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية لدى إغلاق اليوم الجمعة وسجلت أدنى مستوياتها في سبعة ‏أشهر، إذ أدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع ‏عوائد السندات الحكومية وتقارير أرباح مخيبة للآمال إلى ضغوط على الأسهم ‏عالية المخاطر.‏

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضا ‏‏1.4%.‏

وتراجع المؤشر 3.4% خلال الأسبوع، إذ غذت المخاوف من اتساع رقعة ‏الصراع الدائر في غزة القلق حيال انقطاع إمدادات النفط، مع استمرار توقع بقاء ‏أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما أثر على المعنويات.


أ ش أ

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