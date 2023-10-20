50 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب فى مصر اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف تزايد الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة لتلميحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ((ذهب مصر)) لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2475 جنيهًا.
بينما ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 1973 دولارًا، وسجلت اليوم مستوى 1994 دولارًا، في حين تجاوزت العقود الآجلة للذهب 2001 دولار للأوقية.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2829 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2122 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1564 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 19800 جنيه.
وقال إن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي حول مستقبل السياسة النقدية وتلميحاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عززت من مكاسب الذهب.
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