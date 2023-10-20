50 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب فى مصر اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط مخاوف تزايد الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة لتلميحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ((ذهب مصر)) لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2475 جنيهًا.

بينما ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 1973 دولارًا، وسجلت اليوم مستوى 1994 دولارًا، في حين تجاوزت العقود الآجلة للذهب 2001 دولار للأوقية.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2829 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2122 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1564 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 19800 جنيه.

وقال إن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي حول مستقبل السياسة النقدية وتلميحاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عززت من مكاسب الذهب.