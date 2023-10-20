السكر للصناعات التكاملية تحقق مبيعات 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022

قال اللواء عصام البديوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن حجم مبيعات الشركة زاد خلال العام المالي 2022-2023 بنحو 35% لتبلغ نحو 16 مليار و55 مليونا و655 ألف جنيه، مقابل 11 مليار و 895 مليونا و52 ألف جنيه، خلال العام المالي السابق له.

وأوضح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن صادرات الشركة سجلت نحو 667 مليون و59 ألف جنيه مقابل 606 ملايين و433 ألف جنيه بارتفاع بلغت نسبته 9.9 %، كما بلغ إجمالي مبيعات الصناعات التحويلية خلال العام المالي الماضي نحو 2.208 مليار جنيه مقابل 1.354 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 63%،وزادت إجمالي مبيعات السكر لتبلغ نحو 13.180 مليار جنيه مقابل 9.934 مليار جنيه.

وأضاف البديوي أن الشركة من خلال مصانعها 8 بدأت الاستعداد لموسم حصاد قصب السكر والذي سيبدأ أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة قامت برفع سعر التوريد من 1100 جنيه لطن القصب إلى 1500 جنيه ،كما قامت بتعميم ما يسمى بدعم نولون النقل من خلال تقديم جنيه على كل مسافة كل كيلو بحد اقصى 50 جنيها لكل طن،كما قامت في إطار تشجيع المزارعين على زراعة القصب بدعمهم بنحو 75 قرشا للشتلة، مشيرا إلى أن الشتلات تعمل على زيادة انتاجية الفدان من 30 طن إلى ما يتراوح من 40 إلى 50 طنا،لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت إجراءات لدعم زراعة القصب والتى سوف نجني ثمارها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال فترة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام.

وتوقع أن يشهد الموسم المقبل انتاج 850 ألف طن سكر من خلال توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 700 ألف طن سكر،بالإضافة إلى 150 ألف طن سكر بنجر.

وحول ارتفاع سعر كيلو السكر ليصل إلى 40 جنيها وتراجعه إلى 27 جنيها مع إطلاق الحكومة لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ،قال البديوي إن السعر غير منطقي وغير عادل ولا يمثل الوضع الحقيقي للسكر في مصر، مرجعا الارتفاعات إلى دخول العديد من المضاربين لشراء كميات صغيرة من السكر لتحقيق مكاسب سريعة، لافتا إلى أن كبار التجار يقومون بشراء كميات معينة وتوزيعها على سلاسل الإمداد بشكل أكثر انضباطا

وأكد البديوي أن طرح السكر في البورصة السلعية انعكس بشكل ايجابي على سعره في السوق، حيث تقوم المصانع بأخذ احتياجاتها واستخدامه في الانتاج الصناعي، لافتا إلى أنه يتم طرح اسبوعيا ما يتراوح من 20 إلى 25 ألف طن سكر في البورصة ،منهم ما يتراوح من 6000 إلى 6500 طن من شركة السكر للصناعات التكاملية ،ولدينا قدرة على طرح كميات تصل إلى 10 آلاف طن أسبوعيا وهو ما يتماشى مع قدرات الشركة على التكرير ،حيث يتم تكرير نحو 1500 طن يوميا، ولدينا ما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن سكر خام مستورد للتكرير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وصل حتى الآن منهم نحو 75 ألف طن ،جاري تكريرها بالإضافة إلى ما تم استيراده لصالح شركة السكر بنحو 50 ألف طن .

وأشار إلى أن مخزون السكر يكفي حتى فبراير المقبل، ولدينا وفرة منه سواء من خلال مخزون العام الماضي فضلا عن ما تم استيراده ،لافتا إلى أن 8 مصانع القصب، ستبدأ في التوريد يناير المقبل، فيما ستبدأ 10 شركات البنجر في الإنتاج مارس المقبل.

ولفت إلى أن الشركة ستعلن غدا /السبت /عن ممارسة دولية لشراء 40 ألف طن سكر خام من البرازيل في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السكر.

وحول استراتيجية الشركة التطويرية قال البديوي تعمل الشركة في اتجاهين الأول هو ترشيد الطاقة ومستلزمات الإنتاج، حيث قمنا بميكنة كاملة للشركة والتى ساعدت على توفير كثير من المستلزمات، كذلك تم ترشيد الطاقة، خلال العام المالي الماضي والتى وفرت نحو 120 مليون جنيه.

وأوضح أن الاتجاه الثاني يعتمد على تعظيم الصناعات التحويلية، فلدينا خطة لتطوير الشركات والمصانع التابعة ،حيث بدأنا في تطوير مصنع فينوس والذى يقوم بانتاج الحلويات والعصائر والمربات والطحينة ،وتم تحديث الماكينات واعادة بناء العنابر للتوافق مع اشتراطات السلامة والبيئة بحجم استثمارات نحو 30 مليون جنيه، كما تم رصد نحو 25 مليون جنيه لتطوير خط البسكويت والحلاوة،منوها بأن المصنع استطاع خلال العام الحالي بيع 81 طن من حلوى المولد، حققت مبيعات بلغت 8.250 مليون جنيه.

وأضاف بدأنا في تطوير مصنع الخميرة حيث تم رصد نحو 75 مليون جنيه، لتحسين جودة الخميرة كما تم رصد 120 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الانتاجية ،لافتا إلى أن العديد من الشركات بدأت في الإقبال على شراء الخميرة.

وفيما يتعلق بمصنع العطور ،قال البدوي تم رصد 9 ملايين جنيه لتطوير الانتاج، لافتا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد عمليات في تطوير وتسويق وتعبئة المنتج ،ونحن نسعى إلى زيادة حصتنا من السوق المحلي والتى لا تتجاوز 0.1 %من سوق العطور في مصر وكذلك التصدير للخارج.