مظاهرات حاشدة في مصر دعما لفلسطين ورفضا لتهجير سكان غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/شهدت المحافظات المصرية، مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، حيث انطلق المواطنون في الشوارع والميادين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين خاصة قطاع غزة، ورفض للخطط الإسرائيلية الرامية لتهجيرهم.
وندد المتظاهرون بقصف الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، رافعين العلمين الفلسطيني والمصري.
كما شهد معبر رفع المصري، مظاهرات لمواطنين مصريين، مطالبين بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
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