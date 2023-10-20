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مظاهرات حاشدة في مصر دعما لفلسطين ورفضا لتهجير سكان غزة

10/20/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/شهدت المحافظات المصرية، مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، حيث انطلق المواطنون في الشوارع والميادين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين خاصة قطاع غزة، ورفض للخطط الإسرائيلية الرامية لتهجيرهم.

وندد المتظاهرون بقصف الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، رافعين العلمين الفلسطيني والمصري.

كما شهد معبر رفع المصري، مظاهرات لمواطنين مصريين، مطالبين بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


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