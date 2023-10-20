سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لإيصال المياه لخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت سلطة المياه أنها تمكنت من تنفيذ الأعمال اللازمة من تمديدات ووصلات لإيصال المياه إلى مدينة خان يونس.
وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن التمديدات وصلت (خانيونس البلد، والكتيبة، وشارع صلاح الدين، والشيخ ناصر، وجورة اللود، والسطر الشمالي، والمزين)، وذلك من وصلة مياه الجنوب، التي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.
وبينت أن عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص وأدت بداية إلى عودة المياه إلى بني سهيلا.
وأوضحت سلطة المياه أن انجاز هذه الأعمال قد تم رغم جميع الظروف المعقدة المحيطة، وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خان يونس.
MENAFN20102023000205011050ID1107278766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.