سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لإيصال المياه لخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت سلطة المياه أنها تمكنت من تنفيذ الأعمال اللازمة من تمديدات ووصلات لإيصال المياه إلى مدينة خان يونس.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن التمديدات وصلت (خانيونس البلد، والكتيبة، وشارع صلاح الدين، والشيخ ناصر، وجورة اللود، والسطر الشمالي، والمزين)، وذلك من وصلة مياه الجنوب، التي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.

وبينت أن عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص وأدت بداية إلى عودة المياه إلى بني سهيلا.

وأوضحت سلطة المياه أن انجاز هذه الأعمال قد تم رغم جميع الظروف المعقدة المحيطة، وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خان يونس.



