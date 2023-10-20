Sunday, 22 October 2023 11:33 GMT

سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لإيصال المياه لخان يونس

10/20/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت سلطة المياه أنها تمكنت من تنفيذ الأعمال اللازمة من تمديدات ووصلات لإيصال المياه إلى مدينة خان يونس.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن التمديدات وصلت (خانيونس البلد، والكتيبة، وشارع صلاح الدين، والشيخ ناصر، وجورة اللود، والسطر الشمالي، والمزين)، وذلك من وصلة مياه الجنوب، التي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.

وبينت أن عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص وأدت بداية إلى عودة المياه إلى بني سهيلا.

وأوضحت سلطة المياه أن انجاز هذه الأعمال قد تم رغم جميع الظروف المعقدة المحيطة، وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خان يونس.


MENAFN20102023000205011050ID1107278766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث