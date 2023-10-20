نقابة الصحفيين : حكومة الاحتلال وبحجة أمن إسرائيل تواصل جرائمها بتشريعات لمجازر بحق القنوات الاخبارية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي صدر هذا اليوم وينص على " المصادقة على اغلاق كل جهة إعلامية تهدد أمن إسرائيل " وذلك وفق وصفهم .

وعقبت النقابة على هذا القرار من خلال بيان صحفي للجنة الحريات التابعة للنقابة والتي وصفت القرار بجريمة جديدة ضد الحالة الصحفية في فلسطين من خلال تغليف إجراءات إغلاق المؤسسات الإعلامية واستهدافها بتشريعات وقرارات من مستويات سياسية لتبرير صواريخ ورصاص وقنابل جيشها.

واكد البيان ان هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف رواية الحقيقة وخلق حالة من الترهيب للقنوات الاجنبية والعربية والمحلية العاملة في فلسطين ووضع السكين على رقاب الخبر الصحفي عبر نصوص فضفاضة تتعلق بما اسموه " امن اسرائيل" وهي التي تكييف تاريخيا كافة قوانينها القمعية لصالح ما تسميه“ أمن اسرائيل”.

وطالب البيان الاتحاد العربي والاتحادات الاقليمية والاتحاد الدولي بالتدخل وإصدار موقف تجاه هذه الجريمة المتوقع منها استهداف حرية الرأي والتعبير وحجب صورة وصوت الحقيقة .

مع العلم ان الحالة الصحفية الفلسطينية قد استهدفت بقتل 16 صحفي وصحفية واصابة العشرات بجراح دامية منذ حرب اسرائيل على غزة بتاريخ 7/10/2023 إضافة لحالات اختفاء من الصحفيين واعتقال حوالي عشرين وتدمير أكثر من 50 مؤسسة اعلامية بالصواريخ الإسرائيلية جزء منها دمار كامل والبعض الآخر جزئي .