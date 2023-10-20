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الاحتلال يعتقل مقدسيا من صور باهر

10/20/2023 2:15:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى عطون، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

كما احتجز قوات الاحتلال شابا، وقامت بتفتيشه، في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.


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