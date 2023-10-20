الاحتلال يعتقل مقدسيا من صور باهر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى عطون، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
كما احتجز قوات الاحتلال شابا، وقامت بتفتيشه، في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
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