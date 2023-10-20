حالة الطقس: أجواء صافية ولطيفة نهارا وباردة نسبيا ليلا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.