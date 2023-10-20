حالة الطقس: أجواء صافية ولطيفة نهارا وباردة نسبيا ليلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
MENAFN20102023000205011050ID1107278763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.