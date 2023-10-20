سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لايصال المياه لخانيونس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN /أعلنت سلطة المياه اليوم أنهوفي ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف مستمر يطال جميع مناحي الحياة و صعوبة التحرك و التنقل ميدانيا،،تمكنت سلطة المياهمن القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة من تمديديات ووصلاتلايصال المياه الىمدينة خانيونس (خانيونس البلد ، الكتيبة، شارع صلاح الدين ، الشيخ ناصر، جورة اللود ، السطر الشمالي ، المزين)، من وصلة مياه الجنوب. والتي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.

وبينت سلطة المياه ان عمليات الضخ استئنفت قبل يومين ، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص

وأدت بداية الى عودة المياه الى بني سهيلا .



كما أوضحت سلطة المياه

ان انجاز هذه الأعمال قد تمت على

الرغم من جميع الظروف المعقدة المحيطة وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل و بلدية خانيونس.



