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سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لايصال المياه لخانيونس

10/20/2023 2:15:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN /
أعلنت سلطة المياه اليوم أنه
وفي ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف مستمر يطال جميع مناحي الحياة و صعوبة التحرك و التنقل ميدانيا،،
تمكنت سلطة المياه
من القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة من تمديديات ووصلات
لايصال المياه الى
مدينة خانيونس (خانيونس البلد ، الكتيبة، شارع صلاح الدين ، الشيخ ناصر، جورة اللود ، السطر الشمالي ، المزين)، من وصلة مياه الجنوب. والتي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.

وبينت سلطة المياه ان عمليات الضخ استئنفت قبل يومين ، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص
وأدت بداية الى عودة المياه الى بني سهيلا .

كما أوضحت سلطة المياه
ان انجاز هذه الأعمال قد تمت على
الرغم من جميع الظروف المعقدة المحيطة وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل و بلدية خانيونس.


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