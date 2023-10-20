سلطة المياه: تمكنا من تنفيذ التمديدات اللازمة لايصال المياه لخانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN /
أعلنت سلطة المياه اليوم أنه
وفي ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف مستمر يطال جميع مناحي الحياة و صعوبة التحرك و التنقل ميدانيا،،
تمكنت سلطة المياه
من القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة من تمديديات ووصلات
لايصال المياه الى
مدينة خانيونس (خانيونس البلد ، الكتيبة، شارع صلاح الدين ، الشيخ ناصر، جورة اللود ، السطر الشمالي ، المزين)، من وصلة مياه الجنوب. والتي تخدم ما يقارب 250,000 نسمة.
وبينت سلطة المياه ان عمليات الضخ استئنفت قبل يومين ، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص
وأدت بداية الى عودة المياه الى بني سهيلا .
كما أوضحت سلطة المياه
ان انجاز هذه الأعمال قد تمت على
الرغم من جميع الظروف المعقدة المحيطة وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل و بلدية خانيونس.
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