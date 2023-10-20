تشييع جثامين شهداء مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / شيعت في كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، اليوم الجمعة، جثامين 17 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، ارتقوا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي للكنيسة التي لجأت إليها عشرات العائلات بعد أن دمرت منازلها أو أخلتها بحثًا عن الأمان.

وقرعت الكنيسة أجراس الحزن، قبل أن يترأس المطران أليكسيوس صلاة الجنازة على الجثامين التي سجّيت في باحة الكنيسة، بمعاونة الأب سيلاس حبيب، وبمشاركة الأب يوسف أسعد من كنيسة العائلة المقدسة للاتين، والراهبات، وجمع من المصلين.

والشهداء هم بحسب ما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية: يارا جريس العمش، فيولا جريس العمش، عبدالنور سامي الصوري، طارق سامي الصوري، ليزا وليد الصوري، سهيل رامز الصوري، مجد رامز الصوري، جولي رامز الصوري، إلين حلمي ترزي، مروان سليم ترزي، ناهد ترزي، سليمان جميل طرزي، سناء عطاالله العمش، علياء عبد النور الصوري، عيسى طارق الصوري، جولييت صبحي الصوري، وجورج صبحي الصوري.

وكان طيران الاحتلال قد قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى استشهاد 17 مواطنا من أبناء شعبنا المسيحيين، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة.

ولحقت أضرار مادية جسيمة في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي كان يأوي عددا

من العائلات المسيحية.

وواجه المواطنون وطواقم الإنقاذ صعوبات في انتشال الضحايا من تحت الركام، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر معدات كافية.

وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

وتعتبر كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856

ولم تسلم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة من عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، علما أنها تعتبر "أماكن محمية" بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافها يشكّل "جريمة حرب" مكتملة الأركان.

ويقطن في القطاع المحاصر والمنكوب، نحو 1000 مواطن مسيحي، يتبع غالبيتهم للكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، بالإضافة إلى وجود الكنيسة المعمدانية.

ونزح عدد من المواطنين المسيحيين، إلى الكنائس والمؤسسات والمباني التابعة لها، بعد أن دُمرت منازل عدد منهم جراء القصف، وبحثا عن ملجأ أكثر أمنا.

استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي طال كنيستها في مدينة غزة.

وأكدت البطريركية أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

وأشارت البطريركية الى أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، والمستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد".

وشددت البطريركية أنها "لن تتخلى عن واجبها الديني والانساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء".

ومنذ بدء العدوان على شعبنا في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لم تنقطع القداديس والصلوات في كنائس غزة.







