طفلان شهيدان في رام الله ونابلس الجمعة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / رام الله / PNN / اعلنت مصادر طبية ومحلية فلسطينية عن سقوط شهيدان في رام الله ونابلس بعد ظهر الجمعة.

و أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل عقب، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقالت المصادر، إن الفتى عدي فواز منصور (17 عاما) من قرية كفر قليل جنوب نابلس، أصيب برصاصة إصابة في البطن وجرى نقله للمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه.

كما أعلنت وزارة الصحة، استشهاد طفل متأثراً بجروح أصيب بها صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة مساء اليوم، إن الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، في بلدة بيتونيا.

ونقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت في إنقاذ حياته



