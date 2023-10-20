القسام : افرجنا عن اسيرتان امريكيتان استجابة لجهود قطرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / اعلنت حركة حماس ان المحتجزتان اللتان أطلقت كتائب عز الدين القسام سراحهما همت أم وابنتها.
وكانت حماس اعلنت إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لـ "دواع إنسانية".
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة انه و استجابةً لجهودٍ قطريةٍ أطلقت كتائب القسام سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية،
واصاف ابو عبيدة ان اطلاق سراح الاسيرتين جاء للاثبات للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".
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