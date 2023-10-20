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القسام : افرجنا عن اسيرتان امريكيتان استجابة لجهود قطرية

10/20/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / اعلنت حركة حماس ان المحتجزتان اللتان أطلقت كتائب عز الدين القسام سراحهما همت أم وابنتها.

وكانت حماس اعلنت إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لـ "دواع إنسانية".

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة انه و استجابةً لجهودٍ قطريةٍ أطلقت كتائب القسام سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية،

واصاف ابو عبيدة ان اطلاق سراح الاسيرتين جاء للاثبات للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

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