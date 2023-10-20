عيسى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استهل أحمد عيسى الاجتماع بالإشارة إلى الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة في الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.

كما قام باستعراض دور ومهام لجنة“المراجعة الداخلية والحوكمة” بالصندوق التي تم إصدار قرار وزاري بتشكيلها في سبتمبر الماضي، والتي من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة واللذين يختارهم المجلس، وأن تختار منهم رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، حيث تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل.

كما أكد أحمد عيسى على أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية أولاً بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي بما يساهم في توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.

كما تم الحديث عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر، وما اتخذته الوزارة من إجراءات جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب استضافة بعض ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران في زيارات لمصر.

كما تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة، إلى جانب عرض مشروع للمخطط التقديري للإنفاق بالصندوق عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفعلي للعام المالي 2022/2023، وكذلك عرض التدفقات النقدية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وفي هذا الإطار، أثني الوزير على الجهود التي يقوم بها فريق العمل بالصندوق لرفع كفاءة العمل بالصندوق ومشاركتهم في تحقيق أغراض الحوكمة والقياس للأداء.

كما تم الإشارة إلى الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث يعتبر لهذا البرنامج دور هام في دفع وزيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الماضية.

وتم، أيضاً، مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.