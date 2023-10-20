باراجون تحقق مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن تسليم مشروعها“باراجون 1” فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الشركة إن 80% من المبيعات الخاصة بالمشروع تمت خارج مصر، وذلك فى ظل خطة الشركة التى تستهدف الأجانب والمقيمين فى الخارج.
وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون، إن مبيعات الشركة خلال عام 2023 بلغت نحو مليار جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لمشروع“باراجون 2′′، كما تم الانتهاء من 80% من أعمال الأساسات، وأيضا إنجاز الهيكل الخرسانى للمبنى، وتم إنهاء أعمال الحفر والإحلال لمبنى“باراجون 3′′، وإنجاز 100% من القواعد الخرسانية، وأعمال البدرومات.
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