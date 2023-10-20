باراجون تحقق مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن تسليم مشروعها“باراجون 1” فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة إن 80% من المبيعات الخاصة بالمشروع تمت خارج مصر، وذلك فى ظل خطة الشركة التى تستهدف الأجانب والمقيمين فى الخارج.

وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون، إن مبيعات الشركة خلال عام 2023 بلغت نحو مليار جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لمشروع“باراجون 2′′، كما تم الانتهاء من 80% من أعمال الأساسات، وأيضا إنجاز الهيكل الخرسانى للمبنى، وتم إنهاء أعمال الحفر والإحلال لمبنى“باراجون 3′′، وإنجاز 100% من القواعد الخرسانية، وأعمال البدرومات.