روسيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى عدة دول من بينها الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصي وزارة الخارجية الروسية بإصرار، المواطنين الروس بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الراهن، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة.



ودعت الخارجية الروسية إلى عدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية، وأنه يجب خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات هناك، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية.



وتواصل موسكو العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان مغادرة المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في عملية الإجلاء من قطاع غزة.



وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية من إسرائيل ولبنان والأردن ودول أخرى على شركات الطيران المنتظمة لا تزال قائمة. وقالت الوزارة: "وصل حوالي 6 آلاف شخص من تل أبيب إلى روسيا منذ 9 أكتوبر".

RT