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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

10/20/2023 10:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين فلسطينيين اثنين (21 و17عاما)، أصيبا بالرصاص الحي بمنطقة اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "النقارة" بالبلدة، وجرى نقلهما لمستشفى بمدينة نابلس.




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