إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
التاريخ
10/20/2023 10:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين فلسطينيين اثنين (21 و17عاما)، أصيبا بالرصاص الحي بمنطقة اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "النقارة" بالبلدة، وجرى نقلهما لمستشفى بمدينة نابلس.
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