علامة ألوريون تطلق نظام المدربة ايريس الافتراضي لخدمات اللياقة البدنية

(MENAFN
- Atteline) النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتوفر ضمن برنامج تغيير السلوك الصحي من ألوريون
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛02 اكتوبر 2023: أعلنت ألوريون تكنولوجيز Allurion Technologies، الشركة الرائدة بحلول إنقاص الوزن والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ALUR، عن إطلاق نظام المدربة ايريس Coach Iris المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يقدم خدمات صحية مخصصة لضمان الاستفادة القصوى من العلاجات السريرية، وتحقيق أفضل النتائج في خسارة الوزن ضمن برنامج ألوريون. ويتوفر النظام الافتراضي في جميع العيادات الشريكة لعلامة ألوريون في دولة الإمارات من فئتي خدمات مجموعة ألوريون للرعاية الطبية الافتراضية +VCS والخدمات المخصصة حسب الطلب VCS Custom. ويشكل النظام الجديد ثمرة التعاون بين فريق ألوريون من علماء السلوك الإنساني وأبرز المدربين الاحترافيين في مجال التحكم بالوزن على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز خدمات فريق الرعاية لتشمل الدعم والتثقيف والتحفيز على مدار الساعة.
وتحرص ألوريون على تقديم أدوات رقمية جديدة وخدمات مميزة للمساعدة على تحفيز المرضى وتحقيق أفضل النتائج في خسارة الوزن. وتعتقد الشركة بأهمية النظام الجديد المتاح على تطبيق ألوريون، نظراً للمساعدة النموذجية التي يوفرها لمقدمي الرعاية من تمكين المرضى ومنحهم الدعم الشخصي والإرشاد على مدار الساعة. ويتيح إطلاق تطبيق ألوريون للمرضى فرصة التحدث حول العديد من المواضيع المتعلقة بالصحة وخسارة الوزن مع نظام المدربة ايريس Coach Iris، بما يشمل طلب الحصول على أنظمة غذائية مخصصة ووصفات صحية وتمارين رياضية وتقنيات للتخفيف من مشاعر التوتر واقتراحات تحفيزية.
وتولي ألوريون أهمية كبيرة لممارسات السلامة والدقة في اتباع الأنظمة الغذائية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيف فيلدجويز، نائب الرئيس الأول لقسم الابتكار الرقمي لدى شركة ألوريون: "يهدف نظام المدربة ايريس Coach Iris إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الراغبين بخسارة الوزن، ونتوقع الارتقاء بدقة النظام الجديد من خلال تخفيض احتمالية الثغرات الخطرة، وضمان جودة آليات السلامة والمتابعة".
ويجيب نظام المدربة ايريس Coach Iris على تساؤلات المرضى وطلباتهم، كما يتميز بخاصية التواصل الاستباقي التي تضمن التزام المرضى الفعال وطويل المدى ببرنامج خسارة الوزن، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج. ويسعى النظام الجديد ليكون رفيق المرضى ومحل ثقتهم الدائمة خلال رحلة خسارة الوزن، من خلال تقديم خدمات المساعدة والتحفيز والتفاعل مع أفكار المرضى ومشاعرهم على مدار الساعة.
ومن جهته، قال الدكتور شنتانو جورShantanu Gaur، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألوريون: "ترتكز أدواتنا الرقمية على البيانات التي جمعتها شركتنا من 80 دولة حول العالم. ونلتزم بتزويد عياداتنا بأفضل أدوات التحكم بالوزن المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يضمن خدمات رعاية استثنائية، كما نسعى للارتقاء ببرنامج ألوريون إلى درجات عالية من الفعالية. ويساهم نظام المربة ايريس Coach Iris بتحقيق أهدافنا بفضل قدرته على تعزيز تجربة العملاء والعمل يداً بيد مع فريقنا من أخصائيي الصحة الاحترافيين لتقديم خدمات رعاية استثنائية إلى عدد أكبر من المرضى المستفيدين".
ويتوفر نظام المدربة ايريس Coach Iris دون أجور إضافية في 2 أكتوبر 2023 للعيادات في دولة الإمارات من فئتي خدمات مجموعة ألوريون للرعاية الطبية الافتراضية +VCS والخدمات المخصصة حسب الطلب VCS Custom.
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