إصابات في اعتداء للمستعمرين على المزارعين في برقة شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب، ظهر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين برضوض وجروح مختلفة، بعد أن اعتدى مستعمرون على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية برقة شرق رام الله.
وقال رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان، إن مستعمري "عوز عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقتين الشمالية والغربية، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.
ولفت كنعان الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان والمستعمرين في المنطقة، فيما اقتحم جنود الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستعمرين، حيث أطلقوا قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
يذكر أن المستعمرين داهموا القرية فجرا، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم قسرا.
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