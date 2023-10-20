إصابات في اعتداء للمستعمرين على المزارعين في برقة شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب، ظهر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين برضوض وجروح مختلفة، بعد أن اعتدى مستعمرون على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية برقة شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان، إن مستعمري "عوز عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقتين الشمالية والغربية، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.

ولفت كنعان الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان والمستعمرين في المنطقة، فيما اقتحم جنود الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستعمرين، حيث أطلقوا قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المستعمرين داهموا القرية فجرا، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم قسرا.