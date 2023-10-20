مصر: معبر رفح مفتوح ولسنا مسؤولين عن عرقلة خروج رعايا الدول الأجانب

أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام الإعلام الغربي باستهداف مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج الرعايا الأجانب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة إن مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة "رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".

وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة... المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".



وقال بيان الخارجية: "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة ..الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسؤولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات .

وبدأ المسؤولون بمعبر رفح البري رفع الحواجز الخرسانية في المعبر، وتوجهت شاحنات المساعدات إليه اختصارا للوقت ولدخول أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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