العواملة يرفضون المساس بأمن الأردن ويؤكدون وقوفهم خلف القيادة اله

MENAFN - Khaberni) خبرني -أصدر ديوان عشيرة العواملة بيان رفض فيه الدعوات المضلة والتي تطلب فيه المساس بأمن وأمان هذا البلد ولا ننصاغ لأي دعوات تحمل اجندات خارجية لتحريف بوصلة إرادة القيادة والشعب في المملكة الأردنية الهاشمية عن القضية الفلسطينية

وجاء في البيان التأكيد على الوقوف مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين اتجاه القضية الفلسطينية.

مؤكدين على اننا جزء من أبناء العشائر الأردنية من شتى المنابت والأصول، نقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية ونؤمن إيماناً مطلقاً بأن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى تشكل أولوية عند جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلفه الشعب الأردني،



اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الذي يواصل بذل جهود كبيرة مع جميع الدول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتزازنا وثقتنا بقواتنا المسلحة الجيش العربي وجميع الأجهزة الأمنية في هذا البلد.

وسيبقى الأردن على الدوام حصن ضد الدعوات الضلالية وأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه في فلسطين المحتلة بأمن وأمان.