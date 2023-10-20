البرازيلي ماريو يخسر 60 كجم من وزنه للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



يشارك ماريو توركيت، مدرب فئة البارا جوجيتسو في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الأساتذة 1، التي تُقام في "مبادلة أرينا" خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، ويبرز كأحد المقاتلين المميزين في البطولة؛ إذ نجح في خسارة 60 كجم من وزنه للمشاركة في البطولة الشهر المقبل ضمن 7 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم سجلّوا في شتى الفئات.

ويحمل توركيت، الحزام الأسود منذ عام 2018 ويقيم في بريمافيرا دو ليست بولاية ماتو جروسو في البرازيل، ويبلغ من العمر 34 عاماً، ويعتزم المشاركة لأول مرة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام، والتي كان يطمح للتواجد فيها منذ عام 2019 عند زيارته للعاصمة الإماراتية بعد تلقي دعوة من أستاذه ماريو جتسون للانضمام إلى اللجنة المختصة بمنافسات فئة الباراجوجيتسو خلال نسخة البطولة ذلك العام.

وتعليقاً على تحقق حلمه بالمشاركة، يقول ماريو توركيت: "كان وزني في ذلك الوقت 175 كيلوجراماً، ما منعني من المنافسة، لكني عاهدت نفسي على تغيير هذا الوضع في العام التالي، حيث لم أكتف بتدريب رياضيي البارا جوجيتسو، بل شاركت معهم في المنافسات أيضاً، وفي ظل أزمة كوفيد-19، خسرت عملي في تدريب الجوجيتسو، وشعرت بأن حلمي أصبح بعيد المنال، لكنني بدأت في مطلع عام 2022 بالعمل على إنقاص وزني وخسرت 60 كيلوجرام تقريباً، وتمكنت بمساندة بعض الجهات الراعية من تحقيق حلمي بالتسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وعلى الرغم من صعوبة مهمته، نجح توركيت وواصل العمل لإنقاص وزنه لتحقيق هدفه بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الأساتذة 1.

ويتدرب توركيت مع فريق كاوبوي للجوجيتسو، بقيادة ماريو إدسون، مدرب البارا جوجيتسو من مدينة كانارانا بولاية ماتو جروسو. ويقول ماريو: "المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، واستغرق الأمر نحو عامين اقتصرت خلالهما أنشطتي على اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن وممارسة تمارين الجوجيتسو وتناول المكملات الغذائية".

وأضاف: "ركزت طوال الفترة الماضية على الوصول إلى الحالة البدنية والفنية التي تؤهلني للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتمثل هدفي في البداية بالوصول إلى وزن 120 كيلوجرام، لكني تمكنت من تحقيق وزن 118 كيلوجرام، لذا أركز اليوم على تحقيق الانتصارات وإحراز ميدالية تضاف إلى رصيد البرازيل".

ويأمل توركيت بإلهام الآخرين للتركيز على أهدافهم الشخصية والسعي إلى تحقيقها، ويسعى لتكريس خبرته لمساعدتهم على البدء بمسيراتهم الشخصية وتحقيق ما يطمحون إليه.

وأضاف توركيت: "يسرني أنني سأحقق حلمي في الشهر المقبل، وأفخر بكل ما حققته من إنجازات، وأتطلع لإحراز الفوز".

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