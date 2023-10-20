مجمع حمدان الرياضي .. أيقونة رياضية تستقطب نجوم وأبطال العالم في 28 لعبة

استضاف مجمع حمدان الرياضي، المعسكر التدريبي لفريق نادي ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، استعدادا للبطولات الأوروبية والدولية القادمة.

ضم المعسكر الألماني، 16 رياضيا من عمر 12 إلى 18 عاما من البنين والبنات بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية على ثلاث فترات مختلفة، كما حرص الفريق الألماني على زيارة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي.

وأعرب أعضاء الفريق، عن سعادتهم البالغة بالتواجد في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية للتدريب وتحقيق هدف المعسكر، مؤكدين أن سبب اختيار دبي هو ما تتمتع به من المميزات والخيارات المتنوعة.

وأصبح مركز حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، ومن بينهم فائزين بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

ويستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات من بينهم أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم، وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع بواقع 28 رياضة هي: السباحة، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والرجبي تحت الماء، والمبارزة، والجمباز، والغطس، والغوص، والكارتينج، والدراجات الهوائية، والجري، والريشة الطائرة، والدواثلون، والأكواثلون، والترياثلون، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الكوشتي، والكاراتيه، واللياقة البدنية، والخماسي الحديث، وتايكوندو، وتنس، والملاكمة، ورفع الأثقال، وتنس طاولة.

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