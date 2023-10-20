قرقاش: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.

وقال معاليه عبر منصة إكس: تشرفت بالمشاركة بمعية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة دول الخليج ورابطة "الآسيان". علاقات وثيقة تربط التكتلين الإقليميين وتطلعات مشتركة لتعزيز التعاون لصياغة مستقبل مشرق ومزدهر

وأضاف: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.

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