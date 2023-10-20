قرقاش: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.
وقال معاليه عبر منصة إكس: تشرفت بالمشاركة بمعية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة دول الخليج ورابطة "الآسيان". علاقات وثيقة تربط التكتلين الإقليميين وتطلعات مشتركة لتعزيز التعاون لصياغة مستقبل مشرق ومزدهر
وأضاف: الإمارات ماضية نحو مواصلة بناء جسور التفاهم والصداقة للبناء على المشتركات ومواجهة التحديات.
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