اتحاد مصارف الإمارات يؤكد قدرة البنوك الوطنية على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية



ناقش المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الثاني في 2023 برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، التطورات في القطاع المصرفي والمالي، والتقدم الذي حققه الاتحاد في استراتيجية وخطط العام الجاري.

وأكد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، قدرة البنوك على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية.

ودعا المشاركون في الاجتماع لأهمية التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي ومصرفي.

وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بمبادرات الاتحاد وجهوده الدؤوبة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في نجاح القطاع المصرفي في تحقيق نمو كبير في أدائه وفي مستوى الأصول المصرفية مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات كقوى الشرطة في ابوظبي ودبي على التعاون المستمر من أجل ضمان مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.

ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة البرامج والمبادرات التي ينفذها الاتّحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وجهوده في توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار بهدف دعم دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

وبحث الاجتماع الدوري للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين سبل تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وقال سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن "الإنجازات التي حققها الإتحاد خلال الفترة الماضية من العام الجاري تعد دليلاً إضافياً على الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في تطوير العمل المصرفي والمالي والتنمية الاقتصادية عبر تعزيز التعاون والاتصال بين البنوك الأعضاء في الإتحاد تحت قيادة وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

ونوه الاجتماع بالحلول المبتكرة لمصارف دولة الإمارات في مجال تمويل الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022).

واستعرض الاجتماع الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد ودعم خطة توطين القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي (2022)، بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتنسيق مع المؤسسات والبنوك الاعضاء العاملة في الدولة، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين.

واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع التقدم الذي حققه الإتحاد في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للعام الجاري، بما في ذلك مشاريع التطوير والدورات والاجتماعات الفنية المختصة من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمعيات والاتحادات المهنية الأخرى لتبادل الخبرات والمعارف الكفيلة بتطوير العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الشركاء.

واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات المبادرات التي قام الإتحاد بإطلاقها وتنفيذها خلال الفترة الماضية من العام الجاري وذلك وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة والخطط السنوية التي تستهدف تكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية متطلبات العملاء.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "شهد العام الجاري تحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات لتطوير العمل المصرفي عبر توفير منصات لتبادل الخبرات والمعارف وزيادة الوعي. ويلعب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين دوراً أساسياً في دعم جهود اتّحاد المصارف لتحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل بالتعاون مع المجلس الاستشاري ومجلس الادارة في الاتحّاد على تطوير المبادرات من أجل ابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء والمحافظة على مكاسب القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

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