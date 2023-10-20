النقل المتكامل يطلق تطبيق سلامة لمتابعة رحلات الطلبة

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن إطلاق تطبيق "سلامة" والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، حيث تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، حيث يهدف التطبيق إلى الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي.



تفاصيل الرحلات



وأوضح "النقل المتكامل" أن أبرز خصائص تطبيق "سلامة"، هو معرفة حالة وتفاصيل الرحلات المدرسية الآنية ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب، فضلاً عن معرفة وقت الوصول أو ساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو المنزل، وإرسال الإشعارات عبر التطبيق قبل وصول الحافلة بوقت معين، مع توفير تفاصيل السائق والمشرفة وإمكانية التواصل المباشر مع كل من المشرفة والمشغلين.

استجابة للطوارئ



وأضاف تتكون مخرجات المنظومة من نظام مركزي وتطبيقات ذكية مُتاحة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والجهات المشغلة للنقل المدرسي والسائقين ومشرفات الحافلات، حيث يمكّن الجهات المعنية بالنقل المدرسي من مراقبة رحلة الطلبة وتنقل الحافلات المدرسية والتواصل معها بشكل آني على الطريق، الأمر الذي يعزز مستوى الثقة والطمأنينة لدى أهالي الطلاب، ويرفع من قدرة الجهات المختصة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وسرعة الوصول إلى الحافلة بدقة، علماً بأن التطبيق سيكون مُتاحاً لجميع المدارس في إمارة أبوظبي، الخاصة، والشراكات التعليمية.

وتابع: يمكّن التطبيق "المشرف" من تسجيل صعود الطالب إلى الحافلة ونزوله منها ورفع تقرير عن حالة الرحلة المدرسية، ووضع أي ملاحظات في النظام الذكي حول أي أمر طارئ أثناء الرحلة فيما يتم المتابعة من خلال مركز التحكم في المركز، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات تخطيط وتنفيذ وتطوير المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة الطلبة والارتقاء بجودة خدمات النقل المدرسي في إمارة أبو ظبي.

منصة ذكية

وأشار المركز إلى توفير المنصة المركزية آلية لمراقبة وتقييم أداء الجهات المختصة في النقل المدرسي من خلال متابعة وصول الطلبة في الوقت المحدد، كما يراعي الازدحام المروري حول المدراس حيث يقوم النظام باحتساب وقت بدء الرحلة بالفترة الصباحية منذ صعود أول طالب للحافلة ووقت إغلاق الرحلة وكذلك وقت الخروج من المدرسة، بالإضافة إلى مراعاة الحركة المرورية أثناء أوقات الذروة أيضاً.

تدريب



كما لفت النقل المتكامل إلى توفير خطة تدريبية للجهات المعنية بتطبيق "سلامة" شملت تنظيم 32 ورشة تدريبية حول النظام الذكي الجديد وشارك فيها ممثلون من 256 مدرسة خاصة و 768 من الحضانات، والمشغلين ومنسقي حركة النقل المدرسي والمشرفات والمشرفين في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، إلى ذلك، حث مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور على التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي.









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