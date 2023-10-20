الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أرتيتا: بوكيتينو نصحني بعدم دخول مجال التدريب

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن "مثله الأعلى" ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين تشلسي وارسنال على ملعب ستامفورد بريدج السبت ضمن المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

لعب المدرّبان جنباً إلى جنب في صفوف باريس سان جرمان قبل عقدين من الزمن، وقد اشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بعشرة اعوام، كثيرا بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته بالقول الجمعة في مؤتمر صحافي "كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جرمان (معاراً من برشلونة) وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى ثلاثة اشهر".

وتابع "هو (بوكيتينو) أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني. لقد أهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في صفوف باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي".

كما كشف أرتيتا أيضا بان بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام الانجليزي وباريس سان جرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب وقال ضاحكاً "نصحني بعدم دخول مجال التدريب، انه أمر في غاية الصعوبة".

وتابع "كنت واثقا منه انه سيصبح مدرباً، لقد تابعته عن كثب. عندما كان لاعباً، كان قائداً فعلياً على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة. لقد كان دائما يقوم بتدريبي".





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