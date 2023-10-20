3.4 تريليونات درهم رسملة الأسهم المحلية في ختام الأسبوع



استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7.2 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 4.91 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.76 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 134 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.41 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.773 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و637.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9072.94 نقطة، فيما أقفل مؤشر "فوتسي" سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9306.51 نقطات، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3751.57 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي جاذباً نحو مليار درهم، تلاه "مجموعة ألفا ظبي" بسيولة بلغت 587.6 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 458.5 مليون درهم، و"أبوظبي الأول" 335.7 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط جاذباً نحو 809.7 ملايين درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة جاوزت 310.7 ملايين درهم، ثم "الخليج للملاحة" مستقطباً أكثر من 236.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 192.8 مليون درهم.

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