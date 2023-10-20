تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع إنطلاق منافسات سباق الجولة الأولى ..الشراعية 43 قدما تبحر السبت في شواطئ دبي

تشهد شواطئ دبي -السبت- تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع إنطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2023-2024.

ويبحث النواخذة والبحارة المشاركين في السباق الكبير على التتويج ومعانقة ناموس الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والتي تعد فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي البحري 2023-2024 بعد الانطلاقة الموفقة للفعاليات الشهر الماضي مع سباق الشباب والناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما حيث يجمع الحدث -السبت- نخبة الملاك والنواخذة والبحارة

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي خلال فترة الظهيرة بعد الساعة الواحدة حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح من نقطة البداية التي سوف تحددها اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث سترفع القوارب أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب وبين جمال الحاضر في دانة الدنيا في المنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا.

وكانت التسجيل على السباق قد شهد إقبالا كبيرا من أهل البحر وأغلق باب التسجيل مع نهاية الموعد -الجمعة- حيث أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 75 قاربا سوف ترسم أولى لوحات الماضي الجميل في (بحر دبي) حيث ستتجمع في نقطة البداية وتبحر بعد إعطاء إشارة الانطلاق لمسافة تزيد عن 14 ميلا بحريا حتى خط النهاية.



وحرصت اللجنة المنظمة للسباق -الجمعة- على الإلتقاء مع الملاك والنواخذة في إجتماع خاص عبر تقنية الإتصال المرئي لشرح التعليمات والشروط ومنها إجراءات خط البداية بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث تبودلت وجهات النظر حول إنجاح السباق المرتقب.



وأشاد محمد سيف المري بالتعاون الكبير والروح الطيبة التي جاء عليها هذا الإجتماع حيث لمس رغبة إيجابية وحماسا كبيرا من أجل إنجاح التظاهرة الرياضية المرتقبة -السبت- مشيرا إلى أن الجميع وقف على جميع النقاط التي من شأنها أن تساعد في الوصول الى الصورة الجميلة المرتقبة في السباق.



55



الجدير بالذكر أن القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري توج بصدارة الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما للموسم الرياضي البحري 2022-2023

وحل ثانيا القارب الظفرة 87 بقيادة النوخذة محمد عبدالله جمعة المرزوقي وحصل القارب نزاع 70 بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي على المركز الثالث



43



تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديدا يوم التاسع والعشرين من شهر يناير في نفس العام

وقد تزامن تنظيم السباق آنذاك مع تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأ مسيرته عام 1988 حيث كانت احد الفعاليات الرئيسة منذ ذلك التاريخ وقد شهد السباق وقتها مشاركة 19 قاربا تنافست في أول سباق حيث كان اللقب من نصيب القارب الملس 15

وتحتفظ ذاكرة السباقات البحرية أن

النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي شهدتا

فيما أقيم سباق مشترك في النسخة الثالثة جمع الفئتين 43 و60 قدما قبل أن يتم إعتماد السفن الشراعية المحلية 60 قدما بدلا عن القوارب الشراعية المحلية 43 قدما اعتبارا من النسخة الرابعة لتحملها الأمواج بشكل أفضل





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز