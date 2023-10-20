رئيس الدولة يبحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون مع رئيس وزراء فيتنام على هامش قمة الرياض



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” معالي فام مينه تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الإشتراكية..وذلك على هامش مشاركة سموه في "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان" التي بدأت أعمالها اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموه ورئيس وزراء فيتنام ــ خلال اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات ــ علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء أهمية "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان" ومخرجاتها في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لبناء مزيد من الشراكات التنموية الشاملة بما يخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار المستدام..إضافة إلى إيجاد آليات تضمن استدامة الحوار والتشاور وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع.

حضر اللقاء..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.





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