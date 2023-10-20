وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت اليوم الجمعة إلى مطار العريش الدولي في مصر، طائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح وإرسالها إلى قطاع غزة.



وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد أشرف في وقت سابق من اليوم، على تجهيز طائرة المساعدات قبل إقلاعها من مطار ماركا العسكري إلى العريش، مبيناً أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.