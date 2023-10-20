Friday, 20 October 2023 05:53 GMT

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

10/20/2023 9:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت اليوم الجمعة إلى مطار العريش الدولي في مصر، طائرة مساعدات أردنية على متنها أدوية ومستلزمات طبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح وإرسالها إلى قطاع غزة.


وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد أشرف في وقت سابق من اليوم، على تجهيز طائرة المساعدات قبل إقلاعها من مطار ماركا العسكري إلى العريش، مبيناً أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.

MENAFN20102023000208011052ID1107276565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث