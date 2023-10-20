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إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/20/2023 9:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، واعتقل اثنان آخران، بينهم طفل، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز حوارة جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن سبعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز حوارة العسكري.
وأضافت أن الطفل أصيب بالرصاص الحي في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله، فيما أصيب شاب إثر سقوطه في المكان.




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