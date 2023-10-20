إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، واعتقل اثنان آخران، بينهم طفل، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز حوارة جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن سبعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز حوارة العسكري.
وأضافت أن الطفل أصيب بالرصاص الحي في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله، فيما أصيب شاب إثر سقوطه في المكان.
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