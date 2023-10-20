الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا
التاريخ
10/20/2023 9:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.
RT
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