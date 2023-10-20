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الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

10/20/2023 9:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.

RT


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