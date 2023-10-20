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الخارجية المصرية: مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج رعايا دول ثالثة من معبر رفح

10/20/2023 9:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام الإعلام الغربي باستهداف مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج الرعايا الأجانب.

وقال بيان الخارجية: "مسلسل استهداف مصر في الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة ..الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسؤولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات... واليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة...المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".

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