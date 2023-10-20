الخارجية المصرية: مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج رعايا دول ثالثة من معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام الإعلام الغربي باستهداف مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج الرعايا الأجانب.
وقال بيان الخارجية: "مسلسل استهداف مصر في الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة ..الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسؤولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات... واليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة...المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".
MENAFN20102023000208011052ID1107276561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.