إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت عشائر وفاعليات شعبية ووجهاء مخيمات في إربد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة.



وخاطبت هذه الفاعليات جلالة الملك بالقول" سر ونحن معك.. عاش الأردن وعاشت فلسطين وعاشت غزة هاشم" تأييداً منها وتأكيداً على مواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثابتة والشجاعة.



واعتبرت أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في غزة يدل على فقدان الاحتلال السيطرة نتيجة بسالة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.



وأكدت أن فلسطين في أعماقنا، كما هو الأردن، واستنكرت جرائم الحرب التي تشنها قوت الاحتلال بغطاء أميركي، مشددة على أن الأردنيين يقفون مع الشعب الفلسطيني، وأن موقف الأردن قيادة وشعباً ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها.