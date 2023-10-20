فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس
التاريخ
10/20/2023 8:13:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة "ميركافاة 4" شرق خانيونس.
ونشرت الكتائب مقطع فيديو لحظة سقوط القذيفة على الدبابة مساء أمس الخميس.
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