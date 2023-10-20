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فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

10/20/2023 8:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة "ميركافاة 4" شرق خانيونس.
ونشرت الكتائب مقطع فيديو لحظة سقوط القذيفة على الدبابة مساء أمس الخميس.


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