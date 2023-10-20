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نعرف أننا سندفع الثمن .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

10/20/2023 8:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تنتظرنا وهي مستعدة لهجومنا.
وأضاف بتصريحات بشأن الهجوم البري المزمع على قطاع غزة أن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس قد يرتفع نظرا لوجود عدد من المفقودين وأن حماس لا تشارك أي معلومات قيمة بشأن الرهائن.
وتابع " معركة غزة ستكون صعبة لكننا مستعدون لها ونعرف أننا سندفع الثمن وأن عددا من شبابنا لن يعود."
وختم "التحدي الذي نواجهه يتمثل في شن هجوم مفاجئ للغاية وتكتيكي على الأرض."




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