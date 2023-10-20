نعرف أننا سندفع الثمن .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تنتظرنا وهي مستعدة لهجومنا.
وأضاف بتصريحات بشأن الهجوم البري المزمع على قطاع غزة أن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس قد يرتفع نظرا لوجود عدد من المفقودين وأن حماس لا تشارك أي معلومات قيمة بشأن الرهائن.
وتابع " معركة غزة ستكون صعبة لكننا مستعدون لها ونعرف أننا سندفع الثمن وأن عددا من شبابنا لن يعود."
وختم "التحدي الذي نواجهه يتمثل في شن هجوم مفاجئ للغاية وتكتيكي على الأرض."
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